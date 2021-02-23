Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Siirt merkezli 5 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının hala aktif görevde olduğu tespit edildi.
FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında halen aktif görevli askeri personelin de bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Siirt merkezli Şanlıurfa, İzmir, Hakkari ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılar yakalandı.
[Fotoğraf: AA ]
Operasyonda, örgüt elebaşına ait CD ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınarak Siirt'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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