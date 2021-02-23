FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında halen aktif görevli askeri personelin de bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Siirt merkezli Şanlıurfa, İzmir, Hakkari ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılar yakalandı.

[Fotoğraf: AA ]

Operasyonda, örgüt elebaşına ait CD ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Siirt'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.