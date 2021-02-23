Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'dan postayla gelen uyuşturucaları alan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'a Hollanda'dan posta yoluyla gönderilen ve içinde sentetik uyuşturucu olduğu belirlenen paketi, kargo şubesinden almak için gelen 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda'dan Çorum'un Dodurga ilçesine posta yoluyla uyuşturucu gönderildiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, postayı takibe aldı.
Ekipler, Dodurga ilçesindeki kargo şubesine postayı almaya gelen 2 zanlıyı gözaltına aldı.
"LSD" emdirilmiş 60 kağıt ele geçirildi
Posta gönderisinde yapılan incelemede, "halüsinojen" etkili "LSD" emdirilmiş kullanıma hazır 60 kağıt ele geçirildi.
Zanlılar, "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan çıkartıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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