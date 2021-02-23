Hobisini kazanca dönüştüren Arslan, süs tavuğu yetiştiriciliğinde yaptığı araştırmaları çiftçiliğinde uygulayarak, işinde profesyonelliğe adım attı.

Hem tavukların hem de yumurtaların ilgi görmesi üzerine önce yurt içinde satış yapan Arslan, daha sonra gelen talep üzerine İran, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan'a da ürünlerini göndermeye başladı.

Arslan'ın süs tavukları 500 ile 2 bin TL, yumurtaları ise 30 ila 80 TL arasında alıcı buluyor.

"İran, Irak ve Azerbaycan’da daha fazla talep görüyorlar"

Ali Arslan, hobi olarak başladığı süs tavuğu yetiştiriciliğini kazanca dönüştürdüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

"10 yıldır bu işi yapıyorum. Yurt dışında İran, Irak ve Azerbaycan’da daha fazla talep görüyorlar. Yurt içinde de belirli yerler var. İzmir ve Ege Bölgesi’nde daha fazla satış yapıyorum.”

Bazıları daha büyük ve tüylü, bazıları cüce

Süs tavuklarının ilgi çektiğini belirten Arslan özelliklerini ise şöyle sıraladı:

"Kümeste birbirinden renkli cins tavuklar var. Bazıları normal tavuk boyutlarından daha büyük ve daha tüylü, bazıları ise cüce denebilecek boyutlarda. Ancak hepsi birbirinden kıymetli. Kümes hayvancılığı yapmak isteyenler, bu işi hangi amaçla yaparlarsa yapsınlar dikkat etmeleri gereken konu; ortamın ısı ve aydınlık seviyelerini dengede tutmalarıdır. Yoksa tavukların hastalanması kaçınılmaz.”