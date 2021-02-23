Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de çıkan kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Konak ilçesine bağlı Tepecik Semti'ndeki evinde S.İ. ile Özgür Naygı arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Şüpheli S.İ, Naygı'yı başından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özgür Naygı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Naygı’nın tüfek ya da delici bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü incelemede tespit edildi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Zanlı S.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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