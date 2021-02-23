Konak ilçesine bağlı Tepecik Semti'ndeki evinde S.İ. ile Özgür Naygı arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Şüpheli S.İ, Naygı'yı başından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özgür Naygı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Naygı’nın tüfek ya da delici bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü incelemede tespit edildi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Zanlı S.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.