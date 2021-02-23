Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 207 ailenin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemi 504’üncü gününde devam ediyor.

2015 yılında 15 yaşındayken Diyarbakır’dan kaçırılan oğlu için eyleme devam eden Süleyman Aydın, çocukları PKK tarafından kaçırılan diğer ailelere de çağrıda bulundu:

“Biz Türkiye'nin dört bir yanından destek aldık. Çocukları kaçırılan aileler de gelsin. Korkmayın. Burada katılım çok yükseldi. Biz sonuna kadar mücadele vereceğiz.”

“PKK yöneticileri sıcacık yataklarında yatarken, sizi orada ölüme mahkum ediyorlar”

Aydın, oğluna “PKK yöneticileri sıcacık yataklarında yatarken, sizi orada ölüme mahkum ediyorlar. Anne babalarınızı da HDP'nin önünde ölüme mahkum ediyorlar. Güvenlik güçlerine teslim olun. Devletimiz büyük bir devlettir” sözleriyle “teslim ol” çağrısında bulundu.