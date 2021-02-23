Ev hanımı Ayşe Oruç'a, 5 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Doktorları, diyaliz tedavisi gören kadının nakil olması gerektiğini belirtti.

Bu süreçte uygun donör arayan aile, umudunu hiç kaybetmedi. Tetkiklerde, diyaliz hastasının eşi Mustafa Oruç'un böbreğinin nakil için uyumlu olduğu belirlendi.

Eşinin böbreği nakledildi

Hamallık yapan Mustafa Oruç, operasyon sonrasında işini sürdüremeyeceğini ve ekonomik olarak zorlanacaklarını düşünerek emekli oldu.

Daha sonra ameliyata hazırlanan Mustafa Oruç'un böbreği, Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 3 saat süren operasyonla eşine nakledildi.

Oruç çifti, başarılı geçen ameliyat sonrası büyük bir mutluluk yaşadı.

"Biz bu iş için nikahta söz verdik, 'iyi ve kötü günde' diye..."

Mustafa Oruç, gazetecilere, çalışmak zorunda olduğu için naklin biraz geciktiğini söyledi.

Eşinin yüzünü yeniden güldürdüğü için sevinçli olduğunu dile getiren Oruç, "Eşimi diyalizden kurtarmak istiyordum, biraz geç oldu ancak amacıma ulaştım, çok mutluyum. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugünlere şükür, Allah bize daha mutlu günler göstersin. Ben ondan razıyım, Allah da ondan razı olsun. Zaten biz bu iş için nikahta söz verdik, 'iyi ve kötü günde' diye..." dedi.

Ayşe Oruç da "Eşimin sayesinde bu rahatsızlıktan kurtuldum. Çok mutluyum ve sevinçliyim. Artık sevinç gözyaşı döküyorum. Allah eşimden razı olsun, beni diyalizden kurtardı" diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Mahir Kırnap ise çiftin şu anda sağlıklı bir şekilde yürüyebildiğini söyledi.

Doç. Dr. Kırnap, organ bağışının hastaların için umut kaynağı olduğunu dile getirdi.