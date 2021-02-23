Adıyaman'da Mahmut Ü. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Selim Savaş’a ait araçlara çarptı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü araçta sıkıştı.

Sürünün yardımına önce mahalle sakinleri daha sonra ise itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Mahmut Ü’ye, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün durumu ağır

Hastanede tedavi altına alınan sürücü Mahmut Ü’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

