Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücü ağır yaralandı
Adıyaman'da alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı kameralara yansıdı. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Adıyaman'da Mahmut Ü. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Selim Savaş’a ait araçlara çarptı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü araçta sıkıştı.
Sürünün yardımına önce mahalle sakinleri daha sonra ise itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Mahmut Ü’ye, sağlık ekiplerince müdahale edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumu ağır
Hastanede tedavi altına alınan sürücü Mahmut Ü’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: İtfaiye
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