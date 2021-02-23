Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 1 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Kastamonu'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ'le ilgili paylaşımlar yapan ve evinde materyaller bulunan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kişinin internet ve sosyal medya hesaplarından DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilgili paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.T. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bazı dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Sosyal Medya Terör Örgütü
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