Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kişinin internet ve sosyal medya hesaplarından DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilgili paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.T. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bazı dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.