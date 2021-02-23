Hakkari'de haftalık vaka sayısı 9.55'ten 3.21'e düşerek Türkiye'de vaka sayılarının en az olduğu il oldu. Böylelikle geçen hafta Türkiye'de ikinci sırada olan Hakkari bu hafta birinci sıraya yerleşti.

Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları hastaneye gelen vatandaşların HES kodunu isteyip ateşlerini ölçtü. Bir hastanın bile olmadığı Hakkari Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi ve COVID-19 Servisi ise tamamen boşaldı.

"Türkiye'de vaka sayısı en az olan il konumundayız"

Hakkkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Kara, kentin vaka sayısı konusunda 1'inci gelmesinin sağlık çalışanları olarak kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başhekim Kara, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Şu anda Türkiye'de vaka sayısı en az olan il konumundayız. Bu tabii ki bütün sağlık çalışanları olarak hepimizi çok mutlu etti. Filyasyon ekipleri olarak bir vaka tespit ettiğimizde yerinde müdahaleleri en hızlı şekilde yapmaya çalıştık. Ne kadar hızlı müdahale ettiysek o kadar hızlı bir şekilde vakaların yayılmasını engelledik. Yoğum bakım ünitemizde ve servisimizde şu an yatan koronavirüs hastamız yok" dedi.

