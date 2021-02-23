Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular
Trabzon’da 5 kişi durdurmaya çalıştıkları kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bir kamyon rampadan inerken arızalandı. Çekici olarak kullanmak için bir başka kamyon getirildi.
Çelik halatla çekilirken lastiklerine konan takozlardan kurtulan kamyon kaymaya başladı, 5 kişi kamyonu durdurmaya çalıştı.
Kamyon bir anda bahçeye devrilirken vatandaşlar son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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