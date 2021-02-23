Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bir kamyon rampadan inerken arızalandı. Çekici olarak kullanmak için bir başka kamyon getirildi.

Çelik halatla çekilirken lastiklerine konan takozlardan kurtulan kamyon kaymaya başladı, 5 kişi kamyonu durdurmaya çalıştı.

Kamyon bir anda bahçeye devrilirken vatandaşlar son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.