Patnos ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muhammet Halim Taşdemir, evde arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitesi için video çekmeye başladı.

Kurusıkı tabancayı başına dayayarak görüntü çekmeye devam eden Taşdemir, silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Taşdemir, müdale sonrası hayatını kaybetti. Taşdemir’in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"Bana bir şey olmaz" diyerek tetiğe bastı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal paylaşım sitesine video çekerken, kendisini kurusıkı tabancayla vurması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammet Halim Taşdemir'in, "Bana bir şey olmaz" diyerek tetiğe bastığı ortaya çıktı.

"Silahı nereden almış bilmiyoruz"

Yeğeninin ölümü ile yıkıldıklarını söyleyen, 5 çocuk babası Berhan Taşdemir, pazar günü Muhammet'in kendilerinde kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kendisinden bir yaş küçük oğlumla birlikte ikisi odada oturmuş, cep telefonları ile uğraşıyormuş. O sırada bir ses duydum, ben evde silah olmadığı için aklıma bunu hiç getirmedim. 'Mutfakta bir şey düşmüştür' diye düşündüm. O sırada oğlum Ali yanıma gelip, 'Baba Muhammet kazayla kendisini vurdu' dedi. Muhammet sanırım filmlerden etkilenmiş ve silahı da başına götürerek 'Bana bir şey olmaz' demiş ve tetiğe basmış. Hayat dolu bir çocuktu. Silahı nereden almış bilmiyoruz. Eve geldiğinde silahı görsem elinden alırdım. Hepimiz yıkıldık. Kurusıkı olunca öldürmez, diye düşündü herhalde."

Cenazesi toprağa verildi

Nurcan ve Kenan Taşdemir çiftinin 3'ü kız, 2'si erkek 5 çocuğundan ortancası olan Muhammet Halim Taşdemir, dün ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Lise öğrencisi Taşdemir'in aynı zamanda markette çalıştığı öğrenilirken, polisin soruşturması devam ediyor.

Kurusıkı tabancalar yakın mesafeden öldürücü olabilir

Öte yandan uzmanlar, yapılan deneysel çalışmada, kurusıkı tabancanın yakın mesafeden atış halinde öldürücü olabildiğini söyledi.