Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş merkezli terör operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Muş merkezli 7 ilde, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Muş, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır'da silahlı terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, kırsal alana eleman kazandırma çabası içinde oldukları ve yasa dışı etkinliklere katıldıkları tespit edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Zanlılardan 2'si adli kontrol kararıyla, 15'i ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Etiketler: PKK/YPG
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