Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de durdurulan minibüsten 17 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir minibüste 17 sığınmacı yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına geçileceği ihbarı üzerine bir minibüsü durdurdu.
Minibüste Afganistan uyruklu 17 sığınmacı olduğu tespit edildi.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Minibüs sürücüsü Y.M gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Başkentte 22 kilo esrar ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz