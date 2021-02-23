Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 21:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta kiralık eve kumar baskını: 15 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kumar oynamak için kiralanan eve polis ekipleri baskın yaptı. 15 kişiye toplamda 37 bin 273 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında bir dairenin kumar için kiralandığı bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri, akşam saatlerinde eve baskın yaptı. Operasyonda evde kumar oynadıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.
[Fotoğraf: İHA]
Şüphelilere, kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten cezai işlem uygulanmak üzere tutanak düzenlendi.
Ayrıca ikamet sahibine ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.
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