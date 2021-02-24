Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 2 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de 2 gündür aranan kişinin su kuyusunda cesedi bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde 76 yaşındaki Remzi Kuzal'ın 2 gündür kayıp olduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kuzal'ın son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı.
Cinayeti itiraf etti
H.B.'nin ifadesinde, tartıştığı Kuzal'ı 2 arkadaşının yardımıyla öldürüp cesedini araçla götürdükleri Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusuna attıklarını itiraf etmesi üzerine bölgeye ulaşan ekipler, itfaiye ekipleriyle arama yaptı.
Ekipler, yaptıkları aramalarda Kuzal'ın cansız bedenine ulaştı.
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