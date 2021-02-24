Mersin'in Mezitli ilçesinde 76 yaşındaki Remzi Kuzal'ın 2 gündür kayıp olduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kuzal'ın son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf etti

H.B.'nin ifadesinde, tartıştığı Kuzal'ı 2 arkadaşının yardımıyla öldürüp cesedini araçla götürdükleri Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusuna attıklarını itiraf etmesi üzerine bölgeye ulaşan ekipler, itfaiye ekipleriyle arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda Kuzal'ın cansız bedenine ulaştı.