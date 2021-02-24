Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinada olması gereken temaslı sürücü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da evde karantinada bulunması gerekirken polis uygulama noktasında yakalanan sürücü ve otomobildeki 3 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.
Bankalar Caddesi'nde denetim gerçekleştiren polisler, Mehmet Ö'nün kullandığı otomobili durdurdu.
HES kodu sorgulamasında koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen Mehmet Ö, görevliler tarafından izole alana alındı.
3 kişiye para cezası
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Ö'yü, işlemlerinin ardından öğrenci yurduna götürdü.
Polis ekipleri sürücü Mehmet Ö. ve 3 arkadaşına toplam 12 bin 600 lira ceza kesti.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 01:07
- 00:47
- 00:40
- 00:25
- 00:31
Sıradaki Haber
Çanakkale’de bir belde ve köy karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz