Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da park halindeki iki araç yandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da alev alan park halindeki 2 servis aracı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi 2. Boyacı Sokakta park halindeki 2 servis aracında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede büyürken yan tarafta bulunan 2 katlı bir eve de zarar verdi. Evde oturan yaşlı iki şahıs dumandan hafif şekilde etkilenirken itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Araçlar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yangın
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