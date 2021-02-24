Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yabangülü Sokak üzerindeki bir araç içinde bulunan 3 kişiden şüphelendi.

Ekipler, araçtaki Gökhan G. ve Ömer A'nın uyuşturucu madde ticareti yapmak başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğunu, Kemal A'nın ise otodan hırsızlık, yağma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 15 ayrı sabıkasının bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları aramada Ömer A'nın üzerinden iki ayrı poşet içinde 33,5 gram eroin ele geçirdi.

Adreslere yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Ömer A'nın uyuşturucu maddenin Gökhan G. ile kendisine ait olduğunu ve satışını yaptıklarını beyan etmesi üzerine ekipler, Gökhan G'nin ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda şeffaf poşetlerle paketlenmiş halde 70 gram eroin, 370 gram esrar, 36 uyuşturucu hap ve hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 150 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Gökhan G. ve Ömer A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kemal A'nın ise ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.