Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu kullanma aparatları da ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 4 ikamet ile bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca, 7 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Ekipler, adreslerdeki S.Ç, R.A, M.Ç.K. ile Z.Ş'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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