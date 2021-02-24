Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak yollardan yurda girmeye çalışan 11 Suriyeli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 11 Suriyeli Mardin'de gözaltına alındı.
Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 11 kişi tespit edildi.
Kızıltepe Mehmetli Piyade Hudut Karakolu Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 11 Suriyelinin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Suriye Krizi
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