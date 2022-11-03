Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Nur E'yi "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "eşi kasten öldürmek" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet E. ve avukatı katıldı.

"Evin içi karanlıktı, çakıyı rastgele salladım"

Duruşmada son sözleri sorulan sanık, eşinin kendisini aldattığını söylediğini, suçu ağır tahrik altında işlediğini savunarak, "Amacım öldürmek değildi. İlk bıçağı o bana doğrulttu. Elinden almak için mücadele ettim ve kolumdan yaralandım. Evin içi karanlıktı, çakıyı rastgele salladım. Yaşlı biriyim ve şeker hastasıyım. Tahliye kararı verilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Mehmet E'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'ta 22 Nisan'da Mehmet E. ile 2 çocuk annesi eşi Nur E. (71) arasında gece saatlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet E'nin çeşitli yerlerinden bıçakladığı eşi hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.