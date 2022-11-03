Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,5 milyon lira ceza
[Fotograf: DHA]
Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde Dilovası açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.
Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alınırken, ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.
Etiketler: Kocaeli Çevre Kirliliği
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