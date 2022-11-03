Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Dilovası açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.

Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alınırken, ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.