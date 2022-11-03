Antalya Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'ndeki Kaleköy'ün kara yolu bağlantısı bulunmuyor.

Turizm cennetine sadece tekne ile ulaşım sağlanabiliyor.

Kaleköy'de yaşayan 2 ortaokul öğrencisi ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımalı eğitim sistemiyle okullarına deniz yolu ile götürülüyor.

Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, "Okul olduğu her gün çocuklarımız sabah buradan alıp Üçağız Mahallemize götürüp oradan yine ikinci bir kara yolu servisiyle buraya en yakın mesafede bulunan Çevreli, Bozoğlu Tarkın İlkokulu Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizi taşıyoruz" dedi.

Sabah öğrenciler tekneye binmek için limana iniyor

Tekneye binen öğrencileri deniz yolculuğu bekliyor. Öğrenciler bir süre tekne ile giderek okulun olduğu yere doğru ilerliyor. Öğrenciler tekneden indikten sonra bir başka araca daha biniyorlar. Üçağız Limanı'nda bekleyen minibüs onları çevreli köyüne götürüyor.

Öğrenciler yolculuğun sonunda Çevreli Bozoğlu Tarkın Ortaokulu'na ulaşıyor. Okul sonrası ise güzergah yine aynı. Denizden taşımalı eğitime kışın da aynı koşullarda da devam ediliyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Erdinç Kızılgedik