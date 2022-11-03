Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı
[Fotograf: DHA]
Van'ın Erciş ilçesinde, kum ocağında göçük meydana geldi. Olay sırasında bölgeden geçen ve kum yığını altında kalan bir çocuk iş makinesi ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Göçük, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan kum ocağında meydana geldi.
Olay sırasında bölgeden geçen 1 çocuk kum yığını altında kaldı. Mahalle halkı çocuğu çıkarmak için çalışırken, iş makinesi de kullanıma sokuldu.
Ekipler ve bölge halkının çalışması ile çocuk, ağır yaralı olarak kum altından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çocuk, tedavisi için Erciş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Van
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