Olay, Esenyurt İncirtepe mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi.

Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketinin teslim alınması için Necla A.’ya haber verildi. Evinde bulunan Necla A. ise güvenlik görevlisinden paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyleyince kadın çılgına döndü.

Hakaretler savurdu, site girişindeki bariyeri kırdı

Aldığı olumsuz yanıt karşısında çılgına dönen kadın, aşağıya inerek güvenlik görevlisine saldırdı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonrada site girişindeki bariyeri kırdı. Site yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da karakola götürdü.

Kadının güvenlik görevlisine saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.