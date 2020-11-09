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Beypazarı'nda traktör uçuruma devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Beypazar'nın Hamlalar Mahallesi'ndeki ormanlık alana kışlık odun yapmak için giden Nurettin Çiftçi'nin kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücü Nurettin ile eşi Hatice Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.
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