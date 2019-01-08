Elazığ merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Balakgazi meydanına otomobil ve hafif ticari araçla gelen arkadaşlar, kar yağışında drift yapmaya başladı. Bu sırada Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Mobese kamerasından drift yapan araçları fark etti. Drift yapan 2 sürücü de araçlarla birlikte yakalandı.

Bölgeyi sürekli takipte tutan jandarma ekipleri, bir aracın daha drift yaptığını fark etti. O sürücü de suç üstü yakalandı.

3 sürücünün her birine 5 bin 10 TL’den toplam 15 bin 30 TL para cezası verilirken, 2’şer ay hem ehliyetlerine el konuldu, hem de araçları trafikten men edildi. Sürücülerin tekrar ehliyetlerini almaları için psikoteknik muayeneye gitmesi gerektiği de öğrenildi.

Kaynak: İHA