Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Melikgazi ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ü.Ö. ve 63 yaşındaki M.Ö'nün oğulları, işten eve dönünce anne ve babasını hareketsiz yatarken buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çiftin cansız bedenleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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