Karapınar'da yeni bir dev obruk oluştu

Karapınar ilçesindeki Reşadiye Mahallesi'ndeki Cafer Şık Yaylası'nda 40 metre derinliğinde 50 metre çapında obruk oluştu.

Tarla sahibi Fatih Şık'ın evinin yakınlarında oluşan obruk, bölge sakinlerini de tedirgin etti.

Obruk olduğu sırada bölgede çalışan tarım işçisi Abdullah Amoni, yaşadıklarını anlattı.

Amoni, önce duyduğu bir sesle irkildiğini belirterek, "Kulağıma bir ses geldi, hemen kalktım baktım, toprağın aşağı doğru gittiğini gördüm. Toprak aşağıya gidince şöyle baktım, gittim her yer toz toprak, kafam döndü, geriye çekildim, toprak aşağıya ağır ağır gitti." dedi.

Tarlasında obruk oluşan çiftçi Fatih Şık ise gece rüyasında obruğu gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bütün gece rüya gördüm, hep işte elim çamur oldu, ayağım çamura gitti, ayağım obruğa gitti, yer altı sallandı, deprem gibi sabaha kadar böyle şeylerle uğraştım. Bunun etkisiyle de sabah uyandım. 'Allah'ım hayır etsin.' dedik. Hayır diyelim hayır olsun, okuyup üfleyelim diye lafını ettik. Gündüz de Karapınar’a gittim sabah, yanımda çalışan Abdullah arkadaşım öğleden sonra saat üçte telefon etti, 'Abi obruk oldu.' dedi. 'Ne obruğu?' dedim. Videosunu attı. Böyle bir olay yaşadık. Haliyle hem korktuk hem yaşadığımız yer hem ekmek yediğimiz yer koyup gitme imkanın yok, kurulmuş bir düzenimiz var. Baba yurdumuz haliyle tedirgin oldum."