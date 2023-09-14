Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.09.2023 18:17

TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'in yaşamını yitirdiği kazada taksi şoförü tutuklandı

Edirne'de, TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'in yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'in yaşamını yitirdiği kazada taksi şoförü tutuklandı

Soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan taksi şoförü R.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen R.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'e veda
TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'e veda

Berk Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, İlhami Ertem Caddesi'nde, bir taksinin sürücüsü tarafından açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

ETİKETLER
Edirne Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Pendik'te sızan kimyasal nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
Lavrov: Ukrayna’da meşru çıkarları dikkate alacak tekliflere açığız
19:19
Drift yapıp uygulamadan kaçan sürücüye 30 bin 808 lira ceza
19:12
Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu
18:55
BM'den sel felaketi yaşanan Libya için 10 milyon dolarlık destek
18:41
Karapınar'da yeni bir dev obruk oluştu
18:21
Borsa günü yükselişle tamamladı
Taipei Uluslararası Havacılık ve Savunma Sanayii Fuarı
Taipei Uluslararası Havacılık ve Savunma Sanayii Fuarı
FOTO FOKUS
Libya'da sel felaketi: TRT Haber Derne'de
Libya'da sel felaketi: TRT Haber Derne'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ