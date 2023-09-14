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Türkiye
TRT Haber/AA 14.09.2023 16:48

TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'e veda

Edirne'de, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'in cenazesi toprağa verildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Söylemez'in naaşı, Fatih Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Helallik alınması sonrası 39 yaşındaki Söylemez'in cenazesi Eski Cami'ye götürüldü.

Annesi Sevinç ve babası Ali Söylemez ile ablası Reyhan Kaplan taziyeleri kabul etti.

TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'e veda

Söylemez'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığında toprağa verildi.

Mesai arkadaşları, onun mesleğine olan sevgisini, çalışkanlığını, iş ahlakını gözyaşlarıyla anlattı.

"Hep beraberdik bütün haberlerde. Herkesin kaçtığı yere biz koşarak gidiyorduk. Kurtaramadık, güzel adamdı."
TRT Haber Muhabiri Yavuz Demir

TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'e veda

17 günlük yoğun bakımı mücadelesini kazanamadı

Berk Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken İlhami Ertem Caddesi'nde bir taksinin açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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