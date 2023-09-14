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Türkiye
AA 14.09.2023 15:44

Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor

Tekirdağlı balıkçılar yeni sezona hamsi bereketiyle başladı. "Vira bismillah" diyerek avlanmaya başlayan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle karaya dönüyor.

Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu sezon avcılığın hamsi ile başladığını söyledi.

Palamut bolluğunun bu sene olmayacağını ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sene büyük balık az olduğu için hamsi ve istavrit daha fazla." dedi.

Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin daha da bollaşacağını kaydetti.

Balıkçı İdris Şeremet de iki haftadır "derya kuzuları"nın peşinde ekmek mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

Bu sene hamsinin balıkçının yüzünü güldürdüğünü belirten Şeremet, "Hamsi, istavrit, lüfer ve zaman zaman torik avcılığı oluyor. Sezonun daha başları olduğu için tekneler de nerede balık oluyorsa o tarafa gidiyor. Karadeniz'de balık olduğunu duyan oraya gidiyor. Marmara'da balık olunca buraya geliyorlar. Hamsi artınca herkes kendi bölgesinde avlanmaya devam edecek." diye konuştu.

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Balıkçılık Tekirdağ
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