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Türkiye
AA 14.09.2023 14:44

İstanbul'da yoldan geçenlere saldıran kadın tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen kadınlara saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da yoldan geçenlere saldıran kadın tutuklandı

Bağdat Caddesi'nde yoldan geçen kadınlara saldırmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer alan ve dün gözaltına alınan S.J'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe gönderildi. Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.J'nin tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin olaya ilişkin sorulan ifadesinde "Size ne. Sizi ilgilendirmez." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Olay

Bağdat Caddesi'nde bir kadının, yoldan geçen kişilere saldırdığı ve caddedeki araçlara da tekme attığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirdiği ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J'nin Esenyurt'ta gözaltına alındığı duyurulmuştu.

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