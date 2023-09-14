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Türkiye
AA 14.09.2023 17:21

Pendik'te sızan kimyasal nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

Pendik'te Mimar Sinan Caddesi'nde refüje bırakılan bidondan akan tuz ruhu içerikli kimyasal sıvı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Pendik'te sızan kimyasal nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
[Fotograf: AA]

Refüje bırakılan bidondan sıvı aktığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, söz konusu bidondan akan sıvının temizlenmesi için olay yerine itfaiyeye ait tehlikeli madde müdahale aracı gönderildi.

Bu sırada bidondan akan sıvıdan yayılan keskin koku nedeniyle maske takan polis ekipleri, sürücülere de araçlarının camlarını kapatmaları yönünde uyarıda bulundu.

Pendik'te sızan kimyasal nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

Özel kıyafetlerini giyen ekipler, refüjdeki bidonu alarak yola yayılan sıvıyı temizledi.

İncelemede, bidondan sızan sıvının, donmuş betonu açmak için kullanılan tuz ruhu içerikli kimyasal madde olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmasının tardından trafik akışı normale döndü.

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