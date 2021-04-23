Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karantinada olması gerekirken eğlencede yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir bara baskın düzenledi. Ekipler, temaslı olduğu için karantinada olması gereken kişinin de bulunduğu 24 kişiye 23 bin 850 lira ceza kesti.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece yaptığı denetimde, Cinnah Caddesi’ndeki bir bardan sesler duydu.
Kapalı olması gereken bara baskın yapan ekipler, içeride 24 kişiyi eğlenirken yakaladı.
Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında 1 kişinin temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.
23 bin 850 lira ceza uygulandı
İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 23 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, temaslı kişiye de karantina kurallarını ihlalden toplam 23 bin 850 lira idari para cezası uygulandı.
Faaliyeti durdurulan iş yeri kapatılırken, karantina kuralını ihlal eden kişi de eve götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Sokağa Çıkma Kısıtlaması HES Kodu
Sıradaki Haber
Denizli'de pes dedirten hırsızlık: 2 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz