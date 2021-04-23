Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece yaptığı denetimde, Cinnah Caddesi’ndeki bir bardan sesler duydu.

Kapalı olması gereken bara baskın yapan ekipler, içeride 24 kişiyi eğlenirken yakaladı.

Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında 1 kişinin temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

23 bin 850 lira ceza uygulandı

İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 23 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, temaslı kişiye de karantina kurallarını ihlalden toplam 23 bin 850 lira idari para cezası uygulandı.

Faaliyeti durdurulan iş yeri kapatılırken, karantina kuralını ihlal eden kişi de eve götürüldü.