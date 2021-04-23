10 yaşındaki Hülya Nas, Kayabağlar beldesinde 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak Türk bayrağı, balon ve kardeşleri için oyuncak istedi.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma ekipleri beldeye giderek Türk bayrağı balon ve oyuncakları Hülya ve kardeşlerine hediye etti.

[Fotoğraf: AA]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı al bayrak, balon ve oyuncaklarla kutlama sevinci yaşayan Nas ve kardeşleri ekiplere teşekkür etti.