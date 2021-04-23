Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçük Hülya istedi, jandarma yerine getirdi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki çocuğun Türk bayrağı isteğini jandarma ekipleri yerine getirdi.
10 yaşındaki Hülya Nas, Kayabağlar beldesinde 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak Türk bayrağı, balon ve kardeşleri için oyuncak istedi.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ekipleri beldeye giderek Türk bayrağı balon ve oyuncakları Hülya ve kardeşlerine hediye etti.
[Fotoğraf: AA]
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı al bayrak, balon ve oyuncaklarla kutlama sevinci yaşayan Nas ve kardeşleri ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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