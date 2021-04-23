Denizli'nin Honaz ilçesinde bağlı Kaklık Mahallesinde geçen yıl meydana gelen olayda, bir evden içerisinde yıkanan elbiselerle birlikte çamaşır makinesi çalındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını Yaşar A’nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan Yaşar A. ve 57 suç kaydı olan ortağı Önder Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra da hırsızlık olaylarına karıştı

Çok sayıda suç kaydı bulunan Yaşar A., birkaç ay önce cezaevinden çıktıktan sonra da Pamukkale ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştı. 1 aylık takip sonucu Yaşar A., Alaattin B., Mustafa G. ve Ecevit Y. düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Bahçe kapısını da sökerek alıp gitmeleri bu kadarı da olmaz dedirtti

JASAT ekiplerinin bölgede yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği şüphelilerin ev sahiplerinin içeride bulundukları sırada girdikleri avludan 1 adet motosiklet ve kapısını zorlayarak açtıkları minibüsün koltuklarını çaldıkları tespit edildi. Hırsızların evden ayrılırken son olarak bahçe kapısını da sökerek alıp gitmeleri bu kadarı da olmaz dedirtti.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yaşar A. ve Alaattin B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Mustafa G. ve Ecevit Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.