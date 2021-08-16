Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinada olması gereken kişi eğlence merkezinde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de eğlence merkezlerinde yapılan COVID-19 denetiminde bir kişinin PCR testinin pozitif olduğu belirlendi. Karantinaya alınan kişiye 4 bin 50 lira da ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde yapılan kimlik sorgulamasında H.T'nin COVID-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edildi.
İhbar üzerine, eğlence merkezine İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri sevk edildi.
İzolasyon kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza yazılan H.T, ekiplerin refakatinde evine götürülerek karantinaya alındı.
Etiketler: Kırıkkale Karantina Koronavirüs
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