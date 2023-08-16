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Türkiye
İHA 16.08.2023 06:28

Karaman'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’da motosiklet alt geçit çıkışında aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu ise yaralandı.

Karaman'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Akşam saatlerinde Larende Mahallesi Buğday Pazarı alt geçidinde, Recep Dağ  yönetimindeki motosiklet, alt geçit çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan demir aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Dağ ile arkasında yolcu olarak bulunan Tunç Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan sürücü Dağ, doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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