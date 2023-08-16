Mersin'de zehir tacirlerine "şafak" operasyonu: 28 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mersin merkez ve ilçelerinde kimliği tespit edilen 35 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı.

Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 68 ekip ve 260 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: AA]

7 şüpheli aranıyor

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 29 tabanca fişeği ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.