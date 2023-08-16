Ankara'da silahlı kavga

Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler, Şehit Cemalettin Caddesi'nde Kızılay istikametine seyrederken 2 yayaya çarptı.

Şüpheliler, aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı kavgada ve aracın çarpması sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.