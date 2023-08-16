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Türkiye
AA 16.08.2023 02:05

Ankara'da silahlı kavga

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçarken de 2 yayaya çarptı.

Ankara'da silahlı kavga
[Fotograf: AA]

Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler, Şehit Cemalettin Caddesi'nde Kızılay istikametine seyrederken 2 yayaya çarptı.

Şüpheliler, aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı kavgada ve aracın çarpması sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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