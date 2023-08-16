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Türkiye
TRT Haber 16.08.2023 00:30

Tek eliyle iğne oyası yaparak geçimini sağlıyor

Mersinli 70 yaşındaki Zeynep Şimşek, tek eliyle yaptığı iğne oyası ile genç üreticilere taş çıkardı.

6 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu bir kolunu yitiren Zeynep Şimşek’in, Toroslar ve Çamlıyayla belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği 7. Geleneksel İğne Oyası Festivali'nde açtığı stant yoğun ilgi gördü.

10 yaşında öğrendiği iğne oyası ile birbirinden güzel motifler çıkararak, bu motiflerden yazma, havlu kenarı, bileklik, kolye, taç, toka, yüzük, masa örtüsü ve anahtarlık gibi aksesuarlar yapan Şimşek, tek eliyle işlediği iğne oyasından geçimini sağlıyor.

İğne Oyası Festivali'nde aksesuarların yanı sıra Şimşek’in yaptığı Türk bayrağı motifli iğne oyası da katılımcıların büyük beğenisini topladı. `İğne ile kuyu kazıyoruz` diyen Şimşek, `70 yaşındayım. Annem vefat ettikten 2 ay sonra 6 yaşımda geçirdiğim kaza sonucu bir kolumu kaybettim. 10 yaşından beri tek elimle iğne oyası yapıyorum. İğne ile kuyu kazıyoruz. Zor oluyor ama azimle yapıyorum. Kimseye muhtaç değilim` dedi.

"Benim bu azmim tüm kadınlara örnek olsun"

Geleneksel İğne Oyası Festivali'nde stant açtığını ve festivalin çok güzel olduğunu söyleyen Şimşek, "Başkanlarımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Benim bu azmim tüm kadınlara örnek olsun. Çok çalışsınlar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Bir elle yapmak nerede iki elle yapmak nerede. Ama yılmadan öğrendim ve yaptım` diye konuştu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise kültürel miras iğne oyasını gelecek nesillere taşıyan 70 yaşındaki Zeynep Şimşek’e teşekkür etti. Üreten ve ürettiğini satarak geçimini sağlayan tüm kadınlara imkanları ölçüsünde destek olduklarını belirten Başkan Yılmaz, `Geleneksel İğne Oyası Festivali ile Türk kadının zarafetini, üretkenliğini, taşıdığı ruhu yansıtması yönüyle kültürel mirasımız olan iğne oyasını tüm dünyaya tanıtmanın mutluluğunu yaşadık. Hem Çamlıyayla ilçemizde hem de Toroslarımızda düzenlediğimiz festivalde stant açan ve tek eliyle işlediği iğne oyalarını sergileyen Zeynep teyzemizle gurur duyduk. Kendisine bu azminden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"İğne oyası, geçmişimizle köprü kuran bir sanattır" diyen Başkan Yılmaz, "Çamlıyayla Belediyemiz ile birlikte iğne oyası festivalinin ikincisini düzenliyoruz. Çamlıyayla Belediyemiz bu festivali 7 yıldır gerçekleştiriyor. Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarımızda (TORTEK) 16 merkezimizde ve 49 branşta eğitim veriyoruz. Bu kurslarımızdan bir tanesi de iğne oyası kursumuzdur. Bu kurslarımızda hanımefendiler, yeni bir el sanatı yapmayı öğreniyorlar. Üretiyorlar, satış yapıyorlar ve aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Binlerce yıl öteden gelen atalarımızın, büyüklerimizin, kadınlarımızın, genç kızlarımızın duygularını, düşüncelerini, isteklerini, dileklerini işledikleri ve motiflerle ortaya koydukları iğne oyası sanatını tanıtmak, teşvik etmek ve bunu yaşatmak istedik" ifadelerini kullandı. 

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