Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

21.45 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu İkizce mevkiinde meydana gelen kazada Kayseri istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki yolcu otobüsü ile aynı yöne ilerleyen H.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücü ile birlikte araçta bulunan Z.B., M.B., Z.Ç. ve R.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan H.Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.