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Türkiye
DHA 16.08.2023 03:07

Taksiye çarpan otomobil takla attı

Beşiktaş'ta yolcu almak için yavaşlayan taksiye çarpan otomobil, kulübeye çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Taksiye çarpan otomobil takla attı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 01.00 sıralarında Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Sarıyer istikametinde ilerleyen otomobil, önünde yolcu almak için yavaşlayan taksiye arkadan çarptı.

Çarpma sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan İSPARK kulübesine vurduktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Taksiye çarpan otomobil takla attı

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sürücü ve yanındaki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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