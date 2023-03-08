Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan otomobilin başka bir otomobile, sonra da bahçe duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü Mehmet Kumcu yönetimindeki otomobil, Gazi Dükkan Mahallesi 151 Sokak'ta önce Bahattin Ay idaresindeki otomobile ardından bahçe duvarına çarptı. Kazada her 2 sürücüyle birlikte Bahattin Ay'ın kullandığı araçtaki Ramazan Kürtoğlu yaralandı.
Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Karaman Trafik Kazası
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