Haber Giriş: Kaynak: AA
Karaman'da bir köyde uygulanan karantina sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Karaman merkeze bağlı Ağılönü köyünde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19 vakaları nedeniyle Ağılönü köyünün 20 Ağustos'ta karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan değerlendirmenin ardından, köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Etiketler: Karaman koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 10:54
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