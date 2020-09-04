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Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı ifade edildi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyü Merkez Mahallesi'nde pozitif ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle bulaşın önlenmesine yönelik tedbirler alındığı kaydedildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Etiketler: Gümüşhane koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 10:37
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