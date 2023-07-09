Karadeniz'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dereler taştı, yollar kapandı

Ordu'da metrekareye 130 kilogram yağış düştü. Bülbül Deresi yatağına sığmadı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı.

Perşembe ilçesinde sele kapılan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Selin sürüklediği taş ve ağaç parçaları alt geçitleri tıkadı, su baskınları meydana geldi. Bölgede hızla temizlik çalışması başlatıldı.

Düzce

Düzce'deki kuvvetli yağış Yığılca, Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde taşkına neden oldu.

Düzce-Akçakoca kara yolu ulaşıma kapandı. Yolun bir kısmı çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Melen Çayı'na düşen bir yavru köpek, selin getirdiği odun parçalarının üzerine çıkarak boğulmaktan kurtulmaya çalıştı.

Bartın

Bartın'da da Karaçay Deresi taştı. İş yerleri ve evlerinde mahsur kalanlar iş makineleri ile tahliye edildi.

Atılım Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 50 kişi mahsur kaldı. Çatıya çıkan vatandaşları kurtarmak için helikopterlerle tahliye çalışması başlatıldı.

Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı. Çevredeki iş yerleri boşaltılmaya başlandı.

Bakan Yerlikaya uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bartın'da sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış için vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son 24 saatteki verilerine göre Bartın ilimizde metrekare başına;



Bartın Merkez: 134.8

Amasra: 182.4 kg

Arıt: 147.6 kg

Kozcağız: 129.2

Kurucaşile: 119.2

Hasankadı: 101.6

Ulus: 91.2 kg yağış düştü.



Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkisini… pic.twitter.com/rfvZ00vRTa — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2023

Samsun

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Abdal Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Sele kapılan 25 yaşındaki Türkan Yılmaz hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli yağışla dereler taştı. Gökçebey ilçesini su bastı.

Zonguldak-Ankara Kara yolu Örmeci köyü mevkiinde yoldaki asfalt yerinden oynadı. Sel yolda adeta deprem etkisi yaptı.

Zonguldak

Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesimindeki heyelan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yamaçlardan düşen toprak ve kaya parçaları yolu kapattı. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de hasta almaya giden bir ambulans, suyla kaplı yolda mahsur kaldı. Sağlık görevlilerini itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçede bazı araçlar da suya kapıldı, sürücüler akıntıya kapılmamak için araçlarından atladı.

Karşıyaka Mahallesi'nde bir asma köprü sele daha fazla dayanamayarak çöktü.

Bolu

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolundaki dere taştı, ekili alanlar zarar gördü.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde heyelan meydana geldi. Sürücüler Abant Kavşağı'na yönlendiriliyor.

Ayrıca,dağ yamacından kopan kayaların otoyolda tıra çarpması sonucu zincirleme trafik kazası oldu.

Bolu Dağı Tüneli’nin içinde oluşan su birikintisi nedeniyle de İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Çorum

Çorum'da sağanak yağış nedeniyle 39 ev ve iş yerini su bastı. Bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde de sel meydana geldi. Karabük-Zonguldak kara yolunda çökme oldu, ulaşım çift yönlü kapandı.