Düzce'de kara yolu ulaşıma kapatıldı, iki katlı ev yıkıldı

Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri, kara yolunun çökme tehlikesine karşı yolun Ankara istikametini ulaşıma geçici olarak kapattı.

Şehir merkezinden geçen Asar Deresi'nin Fevzi Çakmak Mahallesi kesimindeki istinat duvarında da çökmeler meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

"380 personelimiz ve 200 iş makinemiz sahada olaylara müdahale ediyor"

Düzce Valisi Cevdet Atay, yağmurun kentte şiddetini arttırdığını söyledi.

Son 35 saatte Yığılca ilçesinin 214, Çilimli ilçesinin 131, Kaynaşlı ilçesinin 112 kilogram yağış aldığı bilgisini paylaşan Vali Atay, yağışın gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Tüm ekiplerin sahada çalıştığını, vatandaşları uyarmayı sürdürdüklerini aktaran Vali Atay, "Şu ana kadar 380 personelimiz ve 200 iş makinemiz sahada olaylara müdahale ediyor" dedi.

Kentteki bazı bölgelerde elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını, ekiplerin sorunların giderilmesi için görev başında olduğunu ifade eden Vali Atay, "Yaklaşık 474 vatandaşımız güvenli bölgeye tahliye edildi" diye konuştu.

Vali Atay, mevsimlik işçi olarak kente gelen 96 vatandaşın da Kredi Yurtlar Kurumunda misafir edildiğini, 112 Acil Çağrı hattına yapılan ihbarların anında değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Yığılca

Düzce-Yığılca kara yolu bölgesinde de taşkınlar ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi ve çevre belediyelerin kepçe ve iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Bu arada ilçeye bağlı Hacıyeri köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde altında atölye bulunan iki katlı ev yıkıldı.

Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.

Gölyaka ilçesinde ise Değirmentepe köyüne ulaşımı sağlayan ve geçen yıl meydana gelen selden sonra inşa edilen geçici köprü yıkıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.