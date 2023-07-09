Bartın'da selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağışın ardından Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen köyü mevkisindeki sanayi sitesi sular altında kaldı.

Sitedeki iş yerlerinde çalışan 70 işçinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Bazı işçilerin iş yerlerinin çatılarına çıktığı bölgeden tahliye, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından tamamlandı.

Helikopterle alınan çalışanlar, güvenli bölgelere götürüldü.

Bölgeye sevk edilen ekipler, sanayi sitesinde temizlik çalışmalarına başladı.

Sitede gıda toptancılığı yapan Cumhur Çalıkoğlu, suyun aniden bastırdığını anlattı.

Kendilerini korumak için asma kata çıktıklarını aktaran Çalıkoğlu, "Su seviyesi yükseldi. Depo içindeki malzemeler suya yıkıldığı için yazıhaneden mecburen tekrar kapının önüne indik. Camı kırdık, 112 ve tanıdıklarımızı arayarak yardım talebinde bulunduk" dedi.

Çalıkoğlu, saatlerdir suda beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Malımız gitti. Şu an zararımız 8-10 milyon civarında. Araçlarımızı kurtardık, dün akşamdan tedbirimizi almıştık ama başka depomuz olmadığı için kendi imkanlarımızla bu kadar kurtarabildik. Bizi kepçeyle aldılar. Daha sonra kendi imkanlarımızla helikopterin yanına gittik. Oradan da tahliye ettiler."

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da çalışmaları takip etti.